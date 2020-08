MOSTAGANEM : Les citoyens appelés au respect des horaires de dépôt des ordures ménagères

Le directeur de l’entreprise, Mosta Propre, Fouad Kara, a lancé un appel aux citoyens pour le respect des horaires d’enlèvement des déchets ménagers et aussi mettre les peaux de moutons de sacrifice dans des sacs réservés et également éviter de les jeter d’une manière aléatoire afin de ne pas exposer les éboueurs au danger. En ce sens, le même interlocuteur a indiqué que les travailleurs ont collecté une quantité de plus de 100 tonnes de déchets ménagers, durant le 1er jour de la fête de l’Aid El Adha où des moyens humains et matériels ont été mobilisés, dont 5 camions d’une grande capacité pour la collecte des déchets managers et peaux de moutons de sacrifice, de 06h00 à15h00. S’ajoutent à cela des opérations de désinfection et la stérilisation au niveau des rues et des ruelles qui accueillent le public.