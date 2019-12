MOSTAGANEM : La protection civile cible la sécurité des stations-service

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel des visites d'inspection de toutes les institutions économiques et sociales, le dimanche 08 décembre 2019, l'unité principale de la protection civile de Mostaganem a effectué des visites techniques préventives dans le but d’ identifier l'état d’avancement des points d'eau placés par la station-service de distribution de carburant de M. Hama Abdallah, située au niveau de la route nationale n ° 11 .Comme elle a également effectué une inspection au niveau de l’autre Station service en l’occurrence, celle de M. Ben Kara Mustafa, sise à « Haï Essalam » .En effet, il s’agissait de s’assurer de la présence ainsi que du bon fonctionnement des colonnes d’eau de haute pression. Celles-ci, sont spécialement dédiées à la lutte contre les éventuels feux qui seraient susceptibles de se déclarer dans des sites de haute inflammabilité et ce, au niveau du territoire de la wilaya de Mostaganem. A noter par ailleurs, que ces deux stations-service de carburants, sont implantées dan une zone d’habitat à forte concentration humaine .Dans ces cas, la prévention et la vigilance sont de mise, en permanence, contre tous risques à l’égard des points de distribution matières dangereuses et inflammables. Cette opération de sécurisation des riverains a été saluée par bon nombres d’habitants, qui ont apprécié l’attention accordée par la protection civile de Mostaganem au volet de la prévention, sur les sites sensibles.