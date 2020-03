MOSTAGANEM : La guerre contre la spéculation s’étend vers toutes communes

Dans le cadre des directives des instances supérieures de l’Etat, à l’instar des autres wilayas du pays, la lutte contre le phénomène de la spéculation à Mostaganem est devenue une préoccupation quotidienne . En effet, ce ne sont pas moins de cinq (05) brigades, composées d’éléments pluridisciplinaires des services de sécurité, du commerce, de l’agriculture, des APC, qui sont à pied d’œuvre dans des opérations de contrôle et d’inspection. Ces brigades constituées dans le cadre de la lutte contre la constitution de stocks spéculatifs, la vente illégale et la fraude dans la qualité de tous les produits alimentaires ;par la même occasion, il est indiqué qu’à travers ces brigades c’est également, la défense des droit des consommateurs qui sont visés, de manière indirecte. Ainsi, sont ciblés les magasins, les marchés, les supérettes, les grandes surfaces pratiquant la vente au détail ainsi que les entrepôts où sont stockées différentes denrée alimentaires, En effet, c’est un travail qui a commencé, voilà plus d’une semaine déjà et qui doit toucher les 32 communes de la wilaya de Mostaganem. En effet, en parallèle, sont également menées, par les éléments de la gendarmerie nationale, au niveau des voies de circulation, extra-muros, des opérations de contrôle et d’inspection de tous les types de véhicules de transports de marchandises suspectes. A noter que dans tous les cas, que plusieurs quantités de divers produits alimentaires ont été déjà saisis et les contrevenants aux dispositions légales et réglementaires, en matière de commerce ont fait l’objet de poursuites judiciaires de la part des services compétents. A ce jour, plusieurs personnes ont été arrêtées et jugées et des quantités importantes de produits alimentaires ont été saisies, outre celles qui sont impropres à la consommation et qui ont été détruites