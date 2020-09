MOSTAGANEM : 13 harraga interceptés au large de Khadra

13 candidats à l’émigration clandestine dont deux mineurs ont été interceptés aux environs de minuit dans la nuit du vendredi à samedi par les gardes côtes de la wilaya de Mostaganem à quelque 3 miles marins (5,5 kilomètres) au nord de la plage de Khadra dans la daïra de Achaâcha et 75 km à l'est du chef lieu de wilaya de Mostaganem, a-t-on appris . Profitant d’une météo favorable et des bonnes conditions climatiques, pour la réussite de leur aventure, cette embarcation a été lancée par ces harraga depuis les côtes de Ain Temouchent, avant qu’ils se perdent au large des côtes de Khadra où ils sont restés 3 jours a-t-on précisé. Ramenés au port commercial de Mostaganem, tous les harraga ont été remis aux services de sécurité compétents, qui après les procédures d’usage, ils seront présentés devant la justice pour tentative de sortie illégale du territoire national. Lors des traversées vers l’Europe, la plupart des migrants périssent en mer suite aux naufrages de leurs embarcations de fortune. Malgré cet état de fait, bon nombre de jeunes rêvent toujours de quitter de façon irrégulière leurs pays pour l’occident.