MISSERGHINE (ORAN) : Distribution de 2800 logements AADL en novembre

En effet, 2800 logements AADL au niveau du pôle urbain Misserghine, vont être remis à leurs bénéficiaires le mois de novembre prochain et ce, après que les services de la wilaya ont décidé de livrer le projet le plus tôt possible a-t-on appris de sources concordantes. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière par le SG de la wilaya, lors d'une réunion avec les directeurs de l'Exécutif et les représentants des souscripteurs. Les autorités locales doivent attendre l'achèvement des travaux de VRD pour, enfin, livrer ce projet tant attendu par les souscripteurs. Après le raccordement du projet au réseau de l'AEP, des directives avaient été données, la semaine dernière, pour installer les entreprises chargées du raccordement du site, aux réseaux d'électricité et de gaz, ce qui permettra d'achever les travaux d'aménagement extérieur. Un autre report qui n'est pas du goût des bénéficiaires de ce programme qui attendent, depuis le mois d'août, leurs logements. Sur ce, les responsables des directions concernées ont été instruites de respecter les délais de réception du projet, conformément au calendrier élaboré par les services de la wilaya. Une réunion d'évaluation du taux d'avancement des travaux de raccordement du chantier aux différents réseaux, avait été tenue, il y a quelques mois au siège de la direction du logement, en présence des différents services dont la direction de l'urbanisme et de la planification, la direction des Ressources en eau, l'Agence AADL, le chargé du logement au cabinet du wali d'Oran et des représentants des bénéficiaires du projet du nouveau pôle urbain de Misserghine. Ce quota fait partie, pour rappel, d'un programme de 13.000 unités AADL, qui seront livrées avant la fin de l'année en cours, selon les responsables de la wilaya. Dans ce registre, les intervenants ont insisté sur le respect des délais afin de livrer cet important programme, au courant de cette année, pour répondre aux attentes des bénéficiaires et surtout appliquer les directives données dans le cadre de ces projets.