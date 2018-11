MESRA : Le souk hebdomadaire loué à 11 milliards de centimes

Le souk hebdomadaire de Mesra a été loué à un montant de 11 milliards de centimes selon le chef de daïra de Mesra, M. Noureddine Dridi, ce qui garantira des revenus importants au profit de la commune de Mesra, permettant également de réaliser de nouveaux projets publics au profit des citoyens de cette localité. En effet, les services offerts par ce marché vont être améliorés notamment en ce qui concerne les journées de travail , car il sera actif toute la semaine pour vendre des légumes, des fruits et tout type de viande ,destinés directement aux producteurs et ce, pour casser les prix et de mettre les produits de large consommation à la disposition des citoyens , sachant que ce marché populaire connait chaque semaine une affluence particulière de citoyens venus des quatre coins du pays . Le même responsable a ajouté que plusieurs projets de développement ont été enregistrés, y compris celui du raccordement de 60 familles relevant du quartier des 422 logements au gaz naturel, ainsi que la généralisation de l’éclairage public dans le centre de la commune de Mesra et au niveau de certains douars qui ne disposent pas d’éclairage public. Il a également indiqué que plusieurs projets sont programmés, à l’image d’un hôtel, unité de la protection civile, un bureau de poste et des cantines scolaires. Les travaux seront lancées une fois que le budget sera alloué par les ministères concernés.