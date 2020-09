MEDEA : Un homme découvert pendu à Bouaiche

Un trentenaire a été retrouvé mort pendu, dimanche soir, à l’intérieur d’un entrepôt de volailles, au niveau de la municipalité de Bouaiche, dans la wilaya de Médéa. Selon des sources locales concordantes, un homme âgé de 38 s’est suicidé en se pendant, dimanche soir, à l’intérieur d’un entrepôt de volailles, situé à Ouled Thabet, dans la commune de Bou Aiche, à Médéa. La victime, répondant aux initiales (R.DJ), était un père d’une famille de quatre enfants, et travaillait en alternance avec son frère dans le même entrepôt de volailles. D’après les proches du défunt, celui-ci souffrait, durant les derniers temps de sa vie, de complications psychologiques. Le corps du trentenaire a été transféré au niveau du service mortuaire de l’EPH de Ksar El Boukhari. Par ailleurs, une enquête a été ouverte et les investigations son menées par les éléments de la gendarmerie nationale de la wilaya de Médéa, afin de mettre en lumière les causes exactes de cet incident.