MEDEA : Chute mortelle d’un nourrisson du 4e étage

A peine bouclé sa première année, un nourrisson échappe à la surveillance de ses parents et fait une chute du 4e étage. Il meurt sur le coup ! Tragique fêtes du Aid pour cette famille originaire de Berouaghia (Médéa), en déplacement, dans l’après midi de ce jeudi, pour rendre visite à des proches habitants la Cité Lotissement 5, dans la commune de El Amaria (Est de la ville). Il n’aura pas fallu plus de quelques secondes d’inattention pour que le nourrisson arrive à atteindre le bord de la fenêtre et faire une chute de plus de 15 mètres qui lui sera fatale, rapporte le quotidien El Khabar. Le corps a été transféré à la morgue de l’hôpital de Médéa par les éléments de la Sûreté nationale et une enquête a été ouverte.