MASCARA : Les gendarmes de Tizi saisissent 2740 unités d'alcool

Les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de Tizi dans la wilaya de Mascara ont, lors d'une patrouille effectuée au niveau de la route nationale n°7, reliant les communes de Mascara et Tizi, et plus précisément au lieudit la ferme Si Biskra, inspecté et fouillé un véhicule touristique de marque ‘’Geeli’’, à bord duquel ils trouvèrent et saisirent 2.740 unités de boissons alcoolisées, dont la valeur financière a été estimée à 550.000 dinars. Le conducteur du véhicule arrêté, il fut présenté devant le tribunal pour être jugé.