MASCARA : Journée d’étude sur la valorisation des déchets

La chambre du Commerce et de l’Industrie de la wilaya de Mascara a organisé une journée d’étude sur la valorisation des déchets au niveau de la Maison de l’environnement à Khessibia en présence de l’AND, le Direction de l’Environnement de la wilaya de Mascara, le C.E.T. et la D.M.I de la Wilaya de Mascara. La journée a été animée par des professeurs et des cadres et a porté sur différents thèmes. La Pr. Daho Sanaa a axé sont intervention sur la récupération et le suivi des déchets par l’Etat et leur valorisation. L’intervention du représentant de la Direction des Mines et de l’Industrie a porté sur la récupération des déchets par le secteur de l’Industrie et des Mines et sa valorisation. Le représentant du Centre d’Enfouissement Technique a basé son intervention sur l’expérience du ramassage des peaux durant l’Aid et enfin l’intervention des représentants de la Direction de l’Environnement a porté sur la réalisation de la Direction de l’environnement concernant la gestion et la valorisation des déchets. Le débat a longuement porté sur l’opération du ramassage des peaux de l’Aïd par le C.E.T, une opération qui a complètement échouée malgré un bon départ, vu la défaillance de l’Usine qui a donné son accord puis un désistement de dernière minute ; le C.E.T a enregistré une perte de sel et de main d’œuvre avant que les peaux à moitie traitées terminent dans le bassin d’enfouissement des odeurs. Les personnes présentes trouvent que de telles journées s’avèrent très bénéfiques et permettent à plus d’un d’acquérir une information bénéfique à l’exemple du C.E.T et la défaillance de son partenaire.