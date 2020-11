MANQUE D'EAU A SIDI BEL ABBES : Ain Témouchent appelée à la rescousse

Le projet, selon la même source, pour lequel une enveloppe financière faramineuse serait débloquée des caisses, consistera à transférer le liquide vital vers Sidi Bel Abbès, sur un parcours de plus de 60 km de conduites. Une fois les travaux achevés, 100.000 m3 d'eau seront transférés quotidiennement, au profit de près de 400 000 habitants de la partie Est de Sidi Bel Abbès. "Le problème du manque d'eau dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, diront des spécialistes du domaine et autres observateurs ,a tendance à devenir une préoccupation majeure des habitants de la wilaya de la Mekerra, du fait de la fragilité des ressources en eau laquelle à donc fait naître une pénurie inéluctable en la matière dont ils se disent très touchés". "Le manque d'eau, ajoute notre interlocuteur, serait dû à la faiblesse ou l'insuffisance des potentialités hydriques qui n'arrivent plus à satisfaire les besoins, notamment la demande croissante de la population locale, affectée durement par les aléas climatiques ces dernières années".