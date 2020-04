Le blocage de “Radio M” est à cause du financement étranger

Le ministère de la Communication a appelé, dans un communiqué, la presse nationale au «strict respect» du droit en matière de financements étrangers. Réagissant à l’affaire du journal en ligne ‘’Maghreb Emergent’’ et son pendant ‘’ Radio M’’, les deux canaux ayant été frappés de blocage, vendredi passé, le département d’Ammar Belhimer vient aussitôt rappeler les règles en usage dans le secteur. En effet, le ministère de la Communication a expliqué dans ce contexte que, «Cette radio a été lancée grâce notamment à des fonds en provenance de l’étranger, par le canal d’organismes se donnant pour vocation affichée de renforcer les processus dits de modernisation et de démocratisation». «Dans l’attente d’une remise à plat des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de la presse et de la communication, sur la base de la future Constitution et en prenant en compte un contexte en perpétuelles et rapides mutations dans le secteur, le ministère de la Communication appelle tous les acteurs de la presse nationale au respect rigoureux des lois en vigueur dans la phase de transition actuelle». Et de poursuivre, rappelant que «les financements étrangers de la presse nationale (tous supports confondus), de quelque nature que ce soit et de quelque provenance que ce soit, sont absolument interdits».