Le PT réagit à la condamnation de Djelloul Djoudi

En réaction à la condamnation, par le tribunal d’El Harrache de l’ancien député du PT, Djelloul Djoudi, le PT a indiqué avoir pris connaissance de ce verdict « avec étonnement », soulignant que « ce verdict est les plus incompréhensibles, car les avocats du parti ont démontré, preuves à l’appui, que Djoudi Djelloul n’a fait qu’exercer, dans le cadre de son mandat de député à l’APN, le contrôle parlementaire sur l’action du gouvernement notamment sur les questions du conflit d’intérêt et que dans ce cadre, il jouissait de l’immunité parlementaire ». « Les déclarations de Djelloul Djoudi faites à l’APN, datent d’avril 2015, c’est-à-dire il y a de cela 5 ans et demi. par ailleurs, la plainte déposée par l’ex-ministre portait sur une déclaration de Djelloul Djoudi au journal liberté le 7 mai 2019 en réponse à une question portant sur la réactivation par Nadia Lebidi de sa plainte contre le secrétaire général du PT 48 heures avant l’arrestation de Louisa Hanoune, le 9 mai 2019 », détaille le communiqué du secrétariat permanent de bureau politique de parti les travailleurs.