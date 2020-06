La comparution de Saâd-Eddine Marzoug devant le CSM reportée

Le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature a décidé de renvoyer la comparution du magistrat, Saâd-Eddine Marzoug, porte-parole du club des magistrats, à la prochaine session, rapporte une source médiatique. En effet, la même source indique que, Me Abdellah Heboul, membre du collectif de sa défense, a fait savoir que la défense a soulevé des irrégularités dans la procédure disciplinaire engagée contre Saâd-Eddine Marzoug. « La défense a plaidé la forme procédurale », a-t-il indiqué. Le conseil a donc décidé de transmettre le dossier au ministère de la Justice pour répondre à des questions soulevées. Me Abdelhak Mellah cité par le même journal indique qu’après « délibération, le conseil a demandé au représentant du ministère de produire un mémoire de défense ». Concernant la suspension du juge Saâd-Eddine Marzoug, Me Mellah souligne « qu’en vertu de la loi, il a consommé les six mois de sa suspension. Donc rien ne l’empêche de reprendre son travail ». De ce fait, il devrait reprendre son travail le 11 juin prochain.