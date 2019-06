LES GERANTS DEPOSENT UNE PLAINTE ET INTERPELLENT LES AUTORITES : Un gang rackette les débits de boissons à Ain Turck

Ce gang les menace déjà de lancer des campagnes hostiles à leur encontre sur les réseaux sociaux s’ils ne versent pas une somme d’argent. Ceux qui n’ont pas cédé se retrouvent au premier plan dans des vidéos postées sur le web, les citant nommément et appelant les riverains à signer des pétitions pour la fermeture de leurs établissements, car assimilant leurs activités à des actions ‘’contre la morale’’ et comme une ‘’atteinte à l’ordre public’’.’’Certains d’entre nous, pour éviter d’avoir des problèmes, ont cédé et donné de l’argent à ces personnes pour éviter d’être jetés à la vindicte publique’’, confie un gérant menacé par ces individus qui profitent de la conjoncture actuelle propice à tous les dépassements, en recourant au racket. ‘’Nous interpellons les autorités locales contre ce vil chantage et ce rançonnement qui nous mettent en danger ainsi que nos clients et menacent notre activité’’, dénonce ce collectif de commerçants et d’investisseurs dans une lettre adressée aux autorités. Le collectif vient de déposer une plainte officielle auprès du procureur de la République près du tribunal de la daïra d’Ain Turk contre ces perturbateurs qui les connaissent assez bien, pour ne pas se mêler dans ces affrontements et règlements de comptes entre ces deux parties. Les gérants de ces établissements, et complexes hôteliers s’interrogent sur les dessous de ces ‘’manœuvres malveillantes’’ qui rappellent étrangement les agissements des années 1990. Selon le même collectif, ce groupe serait ‘’encouragé’’ et ‘’soutenu’’ à travers des ‘’financements occultes’’ pour semer le désordre ‘’à des fins inavouées’’.