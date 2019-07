LA GESTION DE LA COMMUNE D’ORAN SOUS LA LOUPE : Le maire d'Oran et son SG interdits de quitter le territoire

En raison d’une enquête dont ils font l’objet, le maire d'Oran, M. Boukhatem Noureddine et le SG de l’APC, M. Fakha Benaoumeur sont interdits de quitter le territoire national. Selon des sources sécuritaires, ces deux responsables, sous le coup d’une ISTN, sont soupçonnés d’implication dans la corruption et également dans la protection d’anciens responsables et hommes d’affaires, à travers des informations qu’ils transmettaient aux magistrats. C’est l’office de la lutte contre la corruption qui est chargé par le parquet de mener ces enquêtes. Par ailleurs, l'on nous fait part du voyage VIP de l'actuel secrétaire général de l'APC d'Oran en l'occurrence Hadj Benaoumeur Fakha qui était programmé en direction de la Mecque en compagnie d’un chef de la daïra. Malheureusement, ce dernier va voyager seul à partir de l'aéroport Ahmed Benbella d'Es-Senia à Oran.