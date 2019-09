L’entreprise CATRAM LOGISTIC Algérie nous répond :

Faisant suite à votre article paru en date du 20/06/2019 , intitulé « Plus de 2600 Milliards de Centimes de marchandise non déclarée , le fils de Tartag sous enquête à Oran » , la direction de la SARL CATRAM Logistic tenait à apporter des clarifications en précisant ce qui suit ;

•Le mise en cause dans votre article n’est en aucun cas assujettis à une quelconque enquête , quelque soit sa nature , ce dernier est tout simplement actionnaire dans une Entreprise considérée parmi les acteurs économique clef dans la région Ouest , spécialisée dans la fourniture de prestation logistique.

• Notre Entreprise Monsieur , est un Model d’opérateur économique tant sur le plan de la gestion administrative ( à jour avec les différentes institutions fiscales et parafiscales , impôts , banques , CNAS…) que Managériale ( Standards et normes de travail )

• Notre Entreprise Monsieur est à 100% algérienne , et investi 100% de son Capital en Algérie , contrairement aux autres opérateurs a capitaux mixte , activant dans la région, dont les transferts de dividendes vampirisent notre économie.

• Notre Entreprise Monsieur emploie 450 personnes en emploi Direct et 300 en emploi Indirect , avec un Business plan prévoyant la création de 300 nouveaux postes d’emploi à horizon 2020 , un taux d’employabilité parmi les plus élevé dans la région .

• Notre Entreprise Monsieur fonctionne avec ses fonds propres , aucune dette enregistrée auprès des banques.

Avec toute ces caractéristiques , notre Entreprise a été foudroyée par une décision de gèle d’activité depuis le mois de juin , émanant de la Direction Générale de Douanes ( DGD), sans préavis ni motif préalablement avancé , prenant en otage le devenir et le gagne de pain de plus de 750 familles , les engageant dans un engrenage dont nous ne savons à quand la délivrance. Nous continuons à croire en la justice de notre pays , dont nous espérons un dénouement et levée de gèle dans les meilleurs délais possibles. Les portes de la direction de CATRAM LOGISTIC vous sont ouvert pour plus de transparence si nécessaire.