L’Algérie dépose une plainte contre la chaine française M6

Le ministère de la communication, dirigé par Ammar Belhimer, a annoncé qu’il allait déposer une plainte suite au reportage de la chaine française de télévision M6 sur l’Algérie, réalisé par une équipe munie d’une fausse autorisation de tournage ».En effet, dans un communiqué rendu public, le ministère a fait savoir que « les principaux concernés on pris contact avec le conseil supérieur de l’audiovisuel français (CSA) et on saisi les services de l’ambassade de France en Algérie, afin de porter plainte pour avoir été manipulés, hors de tout professionnalisme, de toute déontologie et de toute morale ». Le ministère de la communication a également fait savoir que la chaine française M6 était désormais interdite d’opérer en Algérie. « Une infraction au demeurant sévèrement sanctionnée qui restera inscrite au compte indélébile de ses auteurs qui auront à répondre aux poursuites prévues par l’article 216 du code pénal algérien pour +faux en écriture authentique ou publique+ », a ajouté la même source.