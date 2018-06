“Kamel le Boucher” filmait ses rencontres

Les enquêteurs des services de sécurité et ceux désignés par le ministère de la justice sont en train de travailler d’arrache-pied sur une pièce à conviction d’une extrême importance. Lors des différentes perquisitions opérées au niveau des locaux et domiciles appartenant à “Kamel le Boucher”, le richissime homme d’affaires et principal suspect dans l’affaire de la cocaïne du Port d’Oran, les enquêteurs ont récupéré pas moins de 5 disques dures contenant toutes les vidéos qui retracent les entrevues de cet homme d’affaires controversé avec des hauts responsables politiques ainsi que des magistrats. Selon Algérie Part , les juges d’instruction du pôle pénal spécialisé du Tribunal d’Alger ainsi que l’inspecteur général du ministère de la Justice s’appuient sur toutes ces vidéos