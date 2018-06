INONDATIONS DE CHREA : Installation d’une cellule de crise à Tébessa

Une cellule de crise au niveau du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a été installée pour évaluer les dégâts engendrés par les inondations ayant touché jeudi soir la commune de Chréa (Tébessa), a affirmé le délégué national aux risques majeurs auprès du département de l’Intérieur, Tahar Melizi. Au cours de sa visite des régions et quartiers de Chréa, collectivité locale située à 45 km au sud du chef-lieu de wilaya, touchés par des pluies diluviennes, le même responsable, qui était accompagné du chef de l’exécutif local, Attallah Moulati, a précisé que cette cellule de crise «transmettra un rapport détaillé sur les dégâts enregistrés aux instances centrales et mobilisera une enveloppe financière pour l’aménagement des régions affectées».