ILS ONT SOUTIRE A LEUR VICTIME UN DEMI-KILO D’OR : Deux escrocs arrêtés à Tighennif

Les éléments de la brigade économique et financière relevant du service de wilaya de police judiciaire de Mascara ont réussi à arrêter deux individus âgés de 30 et 41 ans pour escroquerie à l’encontre d’un citoyen auquel ils ont soutiré une quantité de métal jaune représentant 528 grammes d’or et ce, suite à une enquête effectuée par les éléments de la dite Brigade suite à une plainte déposée par la victime. Ce dernier a fait l’objet d’une escroquerie de la part des deux suspects qui lui ont soutiré une quantité de métal jaune représentant plus d’un demi-kilo d’or, après lui avoir fait croire à un échange contre deux véhicules. Les malfaiteurs ont alors donné rendez-vous à la victime au niveau d’un quartier de la ville de Mascara où ils ont pris la fuite vers une destination inconnue après avoir mis la main sur la dite quantité d’or. Néanmoins, les éléments de la Brigade ont réussi à les identifier et les arrêter.