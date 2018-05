IL A TENTE D’ASSASSINER SON FILS : Un père condamné à la perpétuité à Tissemsilt

Le père du petit Yassine. H dont l’histoire de sa tentative d’assassinat en septembre de l’année 2016 avait attiré l’attention de toute une région, vient d’être condamné en cette fin de semaine par le tribunal criminel à la prison à perpétuité pour constitution d’un groupe de malfaiteurs, kidnapping et enlèvement d’un mineur, torture et tentative de meurtre sur son petit fils dans le but de trouver un trésor caché alors que la femme impliquée dans cette affaire a écopé de (15) ans de prison et la relaxe pour les trois autres impliqués. Pour rappel, à l’époque, la disparition du petit Hammani Yassine âgé de neuf ans originaire de la localité d’Ouled Abdallah dans la région de Sidi Abed avait mobilisé la population toute entière pour participer à sa recherche et avait été retrouvé aux environs de cinq heures du matin dans un temps record ne dépassant pas les 36 heures après sa disparition mais en perdant trop de sang suite à des blessures occasionnées par son père dans un rituel où il n y’avait plus de place aux sentiments paternels ni à la valeur de la vie humaine.