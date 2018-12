HADJADJ : 2 ans de prison ferme pour un père ‘’tortionnaire’’

Hier, mardi 11 décembre 2018, le tribunal criminel de Mostaganem a condamné un père, originaire de la localité de Hadjadj, pour avoir torturé sa cadette, âgée à peine de 8 années. Les faits de ce regrettable drame familial remontent au mois de Ramadhan de l’année dernière, où le parent, berger de son état a brulé avec froideur sa fillette, à l’aide d’un couteau vivement chauffé, pour avoir uriné encore dans son lit ! Appelé à la barre, le tuteur reconnait avoir fait subir un tel service si odieux juste pour l’éduquer et pour qu’elle n’urine plus et cesse de dire les gros mots ! Délibérant, la cour le condamne à deux années de prison ferme et à une amende de 10 millions de centimes à titre de dédommagement pour la petite torturée , qui demeure sous la garde de sa grand-mère, et qui a fait pleurer tant de présents à l’audience , lors de son témoignage .