GHARDAIA : 6 personnes secourues après une asphyxie

Six personnes d’une même famille ont été réanimées dimanche dans la petite localité d’Oued Nechou près de Ghardaia par les éléments de la protection civile suite à leur inhalation du monoxyde de carbone émis par un réchaud à gaz, a-t-on appris auprès de la protection civile. L’intervention rapide des agents de la protection civile a permis de réanimer sur place les six personnes (âgées de 2 à 49 ans) intoxiquées par le monoxyde de carbone, avant de les transférer à l’hôpital Brahim Tirichine de Ghardaia où ils ont reçu les soins nécessaires et ont été gardées en observation, a-t-on indiqué. Selon les médecins du service des urgences, contactés par l’APS, les victimes de l'intoxication sont hors de danger. Pas moins de dix personnes ont été victimes d’inhalation de gaz de monoxyde de carbone dans la wilaya de Ghardaïa depuis le début de l’année en cours, dont trois ont succombé à l'intoxication. Les services de la protection civile lancent un appel aux citoyens pour procéder régulièrement à la vérification de leurs appareils de chauffage et de chauffe-eau par des spécialistes, afin d’éviter des accidents et autres incendies domestiques.