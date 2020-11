GHARDAÏA : 3440 comprimés de psychotropes saisis à Metlili

Une quantité de 3.440 comprimés de psychotropes a été saisie et deux personnes ont été arrêtées par les éléments de la police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la Daîra de Metlili (Ghardaïa), a indiqué le responsable de la communication auprès de la Sûreté de wilaya. Réalisée dans le cadre d'un travail d'investigation entrepris par les éléments de recherche de la Sûreté de Metlili, l'opération a été menée sur la base de renseignements faisant état de transport et de commercialisation d'une quantité considérable de produits pharmaceutiques classés ''hallucinogènes'' à bord de véhicules, a précisé le lieutenant Djaafar Djaber. Les investigations ont permis la localisation des individus abord des véhicules suspects au niveau de la ville de Metlili (45 Km au sud de Ghardaia), aussitôt encerclés, les deux présumés suspects, agés de 25 et 37 ans, ont été arrêtés en possession de 1.800 capsules de types Bregabaline 300 Mg destinées à être écouler sur le marché de Metlili, a-t-il détaillé. Les investigations menées, sous la supervision du parquet général de Ghardaïa, dans le domicile d'un des suspects, ont permis la découverte d'une autre quantité de 1.640 capsules soigneusement dissimulée, a-t-on ajouté de même source. Les médicaments ''hallucinogénes'' dispensés uniquement sur ordonnance médicale et les deux véhicules utilisés dans le transport et la commercialisation ont été saisis, a indiqué lieutenant Djaber Un dossier pénal a été établi à l'encontre des deux individus arrêtés et présentés devant les instances judiciaires pour "non-respect des lois régulant l'utilisation des médicaments et celles liées au contrôle administratif et technique concernant l'acquisition et la vente des comprimés psychotropes", "possession, stockage et vente de manière illégale de produits pharmaceutiques dans le cadre d'un réseau criminel organisé" et "exercice illégal d'un métier de la santé", a-t-on conclu.