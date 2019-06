EXAMEN DU BREVET D’ENSEIGNEMENT MOYEN : Plus de 12.000 candidats, aujourd’hui aux épreuves

Le secteur de l’éducation nationale sera au rendez vous avec un grand événement de l’examen du brevet d’enseignement moyen (BEM) de la session 2019 durant 3 jours à partir d’aujourd’hui, dimanche 09 Juin 2019. A cet effet, toutes les dispositions ont été prises sur tous les plans, sécuritaire, plan matériel et humain, pour la réussite de cet important examen de fin de cycle de l’enseignement moyen, a-t-on appris. A ce sujet, le chef de service des examens et des concours de la direction de l’éducation de la wilaya a affirmé que des mesures organiques ont été prises pour le bon déroulement des examens de fin d’année à travers les centres. Dans ce contexte, il a été enregistré, 12081 candidats dont 11362 sont scolarisés, 389 candidats libres et 30 détenus du centre de rééducation de Sidi Othmane, Sayada. Les candidats seront répartis dans 50 centres d’examen à travers la wilaya de Mostaganem et à peu près 2000 agents d’administration et surveillants qui seront mobilisés pour cette épreuve de fin de cycle de l’enseignement moyen. Il a par ailleurs, souligné qu’il a été désigné le lycée ‘’Latroche Djillali’’ de Mazagran comme centre de correction. Rappelons que la direction de l’éducation a mobilisé plusieurs encadreurs à travers les trois paliers répartis sur plusieurs tâches, y compris la surveillance, le secrétariat, les chefs de centres. Notons également la sécurisation des lieux qui sera assurée, comme à l’accoutumée, par les différents corps de sécurité durant les jours d’examen.