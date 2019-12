EN RAISON DES TRAVAUX LANCES DANS LA STATION D’EPURATION : Mostaganem sans eau potable depuis des jours

Les habitants résidents au niveau de plusieurs communes de Mostaganem ont exprimé leur mécontentement face à l'interruption continue de l'eau depuis mercredi dernier jusqu'à hier matin, causant des difficultés dans les foyers et les activités de la population, appelant les autorités compétentes à intervenir pour trouver une solution à ce problème, lequel est devenu insupportable. En effet, cette situation est due suite au non-achèvement des travaux de la station d'épuration, ce qui a causé des fluctuations et des interruptions d'eau dans 22 communes. Certains habitants, résidents dans les communes de Hassi Mamèche, Ain Nouissy et Mostaganem ont confirmé que l'eau est absente dans les robinets depuis 4 jours, et que la situation est devenue insupportable. Ils demandent aux autorités d'intervenir en urgence pour trouver une solution adaptée afin d'éliminer cette crise qui nuit à leur quotidien. Selon un communiqué de la société de l'algérienne des eaux (ADE), la fluctuation de la distribution d'eau potable a touché 22 communes en raison de travaux au niveau de la station de traitement d’eau, située au niveau de la région d'El-Maktàa, laquelle est gérée par la société « SEOR », ajoutant dans un deuxième communiqué publié en ce sens, que les travaux sont toujours en cours au niveau de cette station, et que l’alimentation en eau potable sera suspendue, ainsi que de très fortes perturbations sont aussi à prévoir dans les communes de Mostaganem, a-t-on ajouté.