EDUCATION NATIONALE : 50 000 DA pour le personnel touché par le Covid

La commission nationale des œuvres sociales des travailleurs de l’éducation (CNOSTE) a pris la mesure d’instaurer des primes et des d’indemnités au profit du personnel du secteur infecté au Covid-19 et ce dans l’objectif de contribuer à la réduction de la facture des soins, indique le président de la CNOSTE, Mustapha Benouis. Il a été décidé d’octroyer des aides au profit du personnel du secteur de l’Education au niveau national pour les cas dont l’état de santé est jugé critique, lesquelles s’inscrivent dans le cadre de la solidarité avec les fonctionnaires en cette conjoncture exceptionnelle et ce à travers l’institution d’une prime de risque, ou prime covid-19, estimée à 50.000 DA au profit des enseignants et des fonctionnaires testés positifs », a déclaré à l’APS M. Benouis. Selon le même responsable, le concerné doit se rapprocher de la CNOSTE ou des commissions de wilayas pour le dépôt de son dossier médical avant de procéder au versement de cette prime sur son compte. Il a été décidé, en outre, de prendre en charge 50% des frais liés aux tests covid-19, notamment le test PCR ou scanner, a-t-il assuré, soulignant que la CNOSTE a signé une convention avec plusieurs laboratoires et cliniques privés au niveau national pour l’indemnisation des fonctionnaires atteints du nouveau coronavirus. Si le test est effectué dans l’un des laboratoires conventionnés, ce taux (50%) est prélevé directement et le concerné devra payer les 50% restants, à la condition d’être titulaire d’une carte de prise en charge, a poursuivi M. Benouis. Dans le cas où ces analyses sont effectuées dans un laboratoire ou une clinique non conventionnés, l’indemnisation de 50% « demeure maintenue ». Néanmoins, le versement de ce montant sur le compte de la personne concernée prendra du temps, a-t-il ajouté.