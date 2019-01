Des écharpes ‘’françaises’’ pour nos maires

L’Algérie est-elle incapable aujourd’hui de fabriquer des écharpes, de simples écharpes, une étoffe ? Il faut croire que oui, sinon pourquoi une instruction obligerait les présidents des Assemblées nationales communales (maires) d’acheter des écharpes « made in France ». « Consommons algérien » dites-vous ? Les Présidents d’APC auraient été récemment priés d’établir des bons de commande pour acquérir des écharpes made in France, révèle sur sa page Facebook Atmane Mazouz, député RCD de la wilaya de Béjaia. « Pauvre Algérie ! Tenez-vous bien, on n’arrive même pas à fabriquer les écharpes pour nos maires et on nous chante la souveraineté nationale », écrit Atmane Mazouz sur sa page Facebook, commentant deux photos montrant les écharpes. Les photos postées par le député montrent des écharpes aux couleurs de l’emblème national fabriquées par la société française Ets Carlhian, basée à Lyon. Il est ainsi mentionné que ces bouts d’étoffe sont destinés aux Présidents des Assemblées nationales.