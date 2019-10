DGSN : Le divisionnaire Khallasi Samir, réhabilité

Installé un certain 8 septembre 2015 au poste de chef de sûreté de la wilaya de Mostaganem, muté à la DGSN d’Alger, suite au grand ménage qui a suivi le limogeage de l’ancien patron de la police Hamel, le divisionnaire , Khallasi Samir, qui avait été mis sous enquête comme la plupart des autres chefs de sûreté des wilayas du pays qui ont travaillé sous le commandement du DGSN déchu, vient d’obtenir gain de cause, et toutes les rumeurs qui ont été inventées contre lui , s’avèrent fausses , après avoir été innocenté par les services de l’inspection générale de la DGSN. Sa noble mission de lutter contre la criminalité et œuvrer pour la sécurité et la stabilité de la wilaya de Mostaganem durant sa période et son parcours professionnel, l’ont mis hors de tout soupçon ! Ainsi on vient d’apprendre que le divisionnaire Khallasi Samir, l’ancien chef de sûreté de Mostaganem, est toujours divisionnaire de la police, et il a été installé dans les fonctions d’inspecteur au niveau de l’inspection générale à la DGSN à Alger. Ainsi, Réflexion, qui avait annoncé le limogeage de ce dernier il y’a quelques mois, il convient aussi d’annoncer également sa réhabilitation, un acte de droit et de reconnaissance pour un homme qui a servi sa patrie et continue toujours de le faire.