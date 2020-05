DES MESURES DE PRECAUTIONS, DE SECURITE ET DE L’INTERNET ONT ETE AU MENU : Un Aïd el-Fitr unique à Mostaganem

Pour cette fois, il en fut autrement et c’est une fête qui a révélé un arrière goût de non achevé car l'épidémie de coronavirus est venue perturber cette journée clé du calendrier musulman, l'une des deux dates les plus importantes de l'année avec l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice .Ce fut une autre journée de confinement partiel « un peu plus serré » qui a reçu un tour devis en plus :sans voitures, sans motos et sans déplacement entre routes les agglomération urbaines et où le port de la « bavette sanitaire » est obligatoire..La réouverture des mosquées tant attendue n’eut pas eu lieu alors et les prescriptions-Fatwa des docteurs de l’Islam (Oulémas) ont prévalus sur la base du principe cardinal, incontournable ,de la préservation de la santé de la santé .Dans ce sens, les autorités religieuses ont appelé les fidèles à faire chez eux la prière de l'Aïd el-Fitr, ce qui fut fait et les citoyens ont put découvrir qu’il y a bien ,dans une situation exceptionnelle ,une autre façon d’honorer son devoir religieux et vivre sa foi , dans la souplesse et la sérénité, en famille. Dehors, les rues particulièrement calmes où bien rares sont les citoyens qui sont sortis .C’était prévisible, la majorité des citoyens se sont improvisés internautes et se sont congratulés à travers le célèbre réseau social Facebook échangeant textos , cartes virtuelles de vœux et messageries audiovisuelles. La technologie de l’information est venue à la rescousse et a remplacé beaucoup de rencontres physiques par d’autres mais virtuelles où l’objectif de la relation a été palliée quand même. Coté sécurisation de la société les éléments de la sureté nationale sont restés discrets mais vigilants ;déployés une journée à l’avance, ils occupent des positions stratégiques suivant un plan mis au point et élaboré pour ne laisser aucune faille de perméabilité entre les localités urbaines et limitant ainsi le nombre de contacts physiques.qui sont les plus dangereux car la lutte la plus efficace est une protection associée à une distanciation raisonnable ;aussi, est-il est utile de rappeler que le nombre de contaminés a franchi la barre des 8000 cas, avec 592 morts et 170 guérisons, selon le comité scientifique. Sur toile de fond, n’oublions les soldats de l’ombres parmi les nombreux fonctionnaires et agents des forces de sécurité, de la Santé, de la Protection civile qui sont restés, par nécessité, loin de leurs familles respectives, afin d’assurer un service de permanence