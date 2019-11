DES CITOYENS APPROUVENT LES DEMARCHES DE GAÏD SALAH : Une marche de soutien à la présidentielle à Mostaganem

Une banderole à l’effigie de Gaïd Salah a été déployée par des citoyens qui s’étaient rassemblés devant le siège de la wilaya avant de marcher sur l’avenue Khemisti. Les manifestants avaient scandé plusieurs slogans favorables à la présidentielle du 12 décembre prochain comme “Oui pour les élections contre les bandes’’. Pour les initiateurs, cette manifestation constitue une première réponse aux forces qui cherchent à semer la division entre le peuple et l’armée dans le but de précipiter le pays dans le chaos, prélude à l’intervention étrangère. Les forces hostiles à l’ANP prétendent s’opposer à ce qu’elles appellent un « Etat militaire » mais dans les faits, elles sont alliées au clan Bouteflika qui ne veut pas quitter le pouvoir avant de le laisser à ses amis et ce, avec le soutien de la France. L’explication des initiateurs de la marche, qui suivent de près les évènements qui s’accélèrent en Algérie, est simple : ‘’ Ces manifestations constituent un moment capital dans le développement du mouvement populaire appelé à connaître des décantations importantes dans les prochains jours. Les forces politiques liées à ce qu’on appelle le « pouvoir parallèle » risquent d’être isolées au sein du mouvement populaire. Leurs slogans hostiles au chef de l’armée n’ont pas trompé beaucoup de gens lors des manifestations du vendredi dernier’’, ont-ils déclaré.