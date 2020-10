DEMANTELEMENT D’UN RESEAU DE DEALERS : Saisie de 5201 psychotropes à Tiaret

Dans le cadre de lutte contre la criminalité, les éléments de la B.R.I de Tiaret, dans une opération qualitative, ont pu démanteler un dangereux réseau, spécialisé dans le trafic de psychotropes, apprend-on auprès d'une source sécuritaire responsable. En effet, agissant sur informations, les mêmes policiers, ont arrêté un membre du réseau originaire de Tiaret en possession de 1310 psychotropes. La source ajoute que suite à cette interpellation, des investigations profondes et intensifiées, ont eu lieu et après un mandat de perquisition signé par les instances judiciaires, consistant à la perquisition du domicile du mis en causse et l'élargissement de la compétence territoriale, et ce suite aux aveux de ce dernier nécessitant, un déplacement vers une wilaya du centre. Ce déplacement ajoute notre source, s’est soldé par l'arrestation de 2 autres éléments du réseau et la saisie de 3.891 comprimés de psychotropes ainsi que 2 véhicules et 5 téléphones portables. Notons que la quantité globale est de 5.201 comprimés de psychotropes .Pour l’heure, les 3 mis en cause, tous âgés de près de 30 ans se trouvent au siège de la B.R.I. Ils devront répondre devant la justice au grief d'organisation de bande de malfaiteurs, transport et commercialisation de drogues. Faudrait-il rappeler, indique notre source, que ce réseau activait au niveau de plusieurs wilayas du pays et que d'autres enquêtes sont en cours en vue du démantèlement du grand réseau. .