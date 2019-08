COUR DE JUSTICE DE MOSTAGANEM : Le nouveau président et le procureur général installés

Le représentant du ministre de la justice et garde des sceaux a installé dans la matinée d’avant-hier jeudi, M.Marouf Tayeb, président de la cour de justice de Mostaganem et Mr, Benmehidi Anouar, procureur général près la cour de justice de la wilaya. En effet, la cérémonie d’installation a été présidée par, Mr, Rouabhi Mohamed, représentant du ministre de la justice et garde des sceaux en présence du wali, Mohamed Abdenour Rebhi, accompagné du vice président de l’assemblée populaire de wilaya, des autorités militaires et civiles et des représentants des deux chambres ainsi que des cadres du secteur de la justice de la wilaya. Ce mouvement intervient dans le cadre du renouvellement de l’instance judiciaire à travers les wilayas.