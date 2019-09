CORRUPTION ET MALVERSATIONS : Le MJS charge et accuse Mustapha Berraf

L’Inspection Générale du ministère de la Jeunesse et des Sports a révélé ce vendredi plusieurs rapports explosifs accablant la gestion du Comité Olympique Algérien (COA). A sa tête, Mustapha Berraf. Dans ces documents, révélés par la presse, ce vendredi 20 septembre, plusieurs affaires portant sur l’attribution de marchés douteux, suspicions de corruption, des malversations et de favoritisme y sont consignés. Parmi ces affaires, les rapports reviennent sur des marchés douteux entrepris par le président de la COA durant la réhabilitation du Complexe Tikjda. Ainsi, les documents révèlent que le Président du COA, Mustapha Berraf a accordé des sommes en devises à une société algérienne en charge de la réhabilitation du Complexe de Tikdjda. Un procédé totalement interdit par la loi qui interdit de rémunérer en devise une entreprise algérienne qui effectue des travaux en Algérie. Est citée, l’entreprise « Beriche ». Les documents du MJS, évoquent l’octroi de la somme de 250.000 dollars au profit de cette société Algérienne ! Il a été également noté qu’en 2009 des équipements pour un montant de 143 Millions de Centimes ont été accordés à la Fédération de Basketball, afin d’équiper le Centre Olympique de Djurdjura. Les rapports indiquent que Berraf a accepté, bien que SONATRACH, en qualité de sponsor, ait déjà accordé 600 millions de centimes pour l’équipement de ce même complexe en 2004 ! Ce qui démontre l’existence d’un énorme trou financier au niveau des comptes du Comité Olympique, conclut le rapport. Des malversations sont également enregistrées au niveau de certains marchés d’achats d’équipement, parmi lesquels des achats de véhicules non justifiés. Des prêts ont également été accordés à des membres du Comité Olympique et de certaines Fédérations Sportives de la part du Président Berraf sans que le Comité Exécutif n’en ait connaissance. Les rapports évoquent également une incroyable aide de 11.5 Milliards de centimes accordée par le COA au profit du Fond National De Promotion Des Initiatives De La Jeunesse & Des Pratiques Sportives.