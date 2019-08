CONSULTATIONS MEDICALES : Vers de nouveaux tarifs de remboursement

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale s’apprête à revoir le système de remboursement des consultations médicales et de le rendre plus conforme aux capacités de la caisse de sécurité sociale aujourd’hui en difficulté financière. Lors de son déplacement, à Guelma le ministre du secteur Hassan Tidjani Haddam, a en effet déclaré que ses services étudient «le projet de mise en place d’une nouvelle tarification de remboursement» des frais médicaux. «La tarification de remboursement des coûts des consultations médicales auprès de médecins généralistes et spécialistes est dépassée car remontant aux années 1980 », a indiqué le ministre en marge d’une rencontre avec les cadres locaux de son secteur, précisant que «cette tarification sera révisée pour se conformer avec les capacités financières des Caisses d’assurance sociale ». Selon lui, la révision des tarifs de remboursement des consultations médicales doit être établie sur la base du tarif de référence, ou le «coût de responsabilité » prenant en considération les tarifs de prestations médicales appliqués. Le ministre a insisté sur la mise en place «de réelles réformes dans le système de remboursement des assurances médicales et prévenir les grandes difficultés financières». Dans la foulée, il a fait part de l’organisation « prochainement » d’assises sur la sécurité sociale pour ouvrir « un débat constructif, franc et réel’» entre les différentes parties, les partenaires sociaux, les employés et l’administration avec la participation d’experts du bureau international du travail (BIT) et l’association internationale de la sécurité sociale (AISS) pour s’inspirer des expériences mondiales dans ce domaine. « Ces assises devront aboutir à la proposition de solutions réelles et concrètes sur cette question et seront présentées aux deux chambres du Parlement », a-t-il ajouté.