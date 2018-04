CONSTANTINE : Il tombe d’un 4ème étage, et s’en sort indemne !

Un jeune homme de 21 ans, a chuté du 4e étage d’une bâtisse en voie de construction, sise à l’UV n°8 à Constantine, et s’en est sorti juste avec des blessures sur plusieurs parties de son corps. Les pompiers sont intervenus sur ce chantier de bâtiment en voie de réalisation, suite à un appel de secours d’urgence pour porter aide et assistance à un jeune qui a chuté du 4e étage d’une bâtisse en construction. A leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont découvert le miraculé en vie, blessé à la bouche, à la main droite et des douleurs au bas du dos, selon les termes d’un communiqué de la Protection civile. La victime, dont le diagnostic vital n’est pas engagé, a été évacuée vers l’hôpital ‘’Dr Bencharif’’ de la nouvelle ville Ali Mendjeli, ajoute la même source. Alors que les causes à l’origine de cette chute restent encore obscures, puisque l’accident est survenu de nuit, soit hors des heures légales de travail.