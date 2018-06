CLASSEMENT DEBIT INTERNET DANS LE MONDE : L’Algérie, deuxième-pire connexion

L’Algérie occupe la 134ème place (sur 135) du classement des pays par rapport à la rapidité de leur connexion internet fixe, selon les données publiés pour le mois de mai 2018 par le site spécialisé Speedtest. Avec une vitesse établie à 3.86 mégaoctets par seconde (mbps), l’internet fixe en Algérie est la deuxième du monde à peine devant le Venezuela (3.81 mbps). L’Algérie talonne le Liban, qui occupe la 133ème place avec une vitesse de 5.57 mbps, supérieure à 44% à celle de l’Algérie. La vitesse de la connexion internet fixe n’est pas la seule où l’Algérie se classe au fond du classement. L’Algérie s’est en effet établie à la 121ème place (sur 125) du classement mondial des pays par rapport avec la vitesse de la connexion internet mobile. Avec une vitesse 7.53 mbps durant le mois de mai 2018, l’Algérie perd trois places par rapport au moins précédent et ne dépasse plus que quatre pays : la Bosnie Herzégovine (7.47 mbps), l’Afghanistan (6.24 mbps), le Tadjikistan (5.08 mbps) et la Libye (4.31 mbps).