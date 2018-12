CENTRE NATIONAL DU PERMIS DE CONDUIRE : Les auto-écoles soumises à un nouveau cahier des charges

En effet, ce nouveau texte exige à l’examinateur un niveau de 3e année universitaire plus 3 années d’expérience et 7 ans pour ceux qui ne prouvent pas le niveau de 3e année universitaire. Le même responsable a signalé, par ailleurs, lors de son intervention, lors d’une journée d’étude organisée par la direction des transports de la wilaya de Tiaret au profit des gérants des auto-écoles, sous le slogan «Un formateur compétent, un conducteur exemplaire » au profit de 153 gérants d’auto-écoles implantées à travers la wilaya, que l’élaboration de ce cahier de charges a été confiée à plusieurs parties dont les acteurs dans le domaine d’enseignement de la conduite. Benaïcha a évoqué entre autres des projets de 130 circuits d’enseignement de la conduite inscrits à travers le pays dont certains ont été concrétisés et la plupart sont confrontés à des problèmes de terrains et de gestion. Il a également indiqué que des rencontres régionales ont été organisées dans les wilayas de Constantine et d’Oran en vue de dégager des solutions et des propositions dont celle d’accorder leur gestion aux communes ou à des opérateurs économiques.