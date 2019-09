Bengrina dit être le prochain Président

« Je suis le prochain président de l’Algérie », a déclaré, samedi, Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Nina et candidat à la prochaine élection présidentielle du 12 décembre prochain. L'ancien ministre du Tourisme en Algérie, l'islamiste Abdelkader Bengrina, avait annoncé vendredi qu'il se présenterait à la présidentielle du 12 décembre pour laquelle il est le premier candidat. « J’annonce que je me présente à l’élection présidentielle », avait déclaré Bengrina, lors d’une conférence de presse à Alger. Il a précisé que son objectif était « de rompre avec la tyrannie et la corruption et de rétablir la confiance entre le peuple et les institutions de l’État ». Abdelkader Bengrina a été ministre du Tourisme de 1997 à 1999 dans un gouvernement de coalition auquel a pris part son ancien parti, le Mouvement de la société pour la paix (MSP), principal parti islamiste. Il a ensuite créé en 2013 le Mouvement El Bina avec d’autres dissidents du MSP.