Benflis annule un meeting à Blida

Ce mercredi 27 novembre, le meeting que devait animer le candidat à la présidentielle, Ali Benflis, dans la wilaya de Bouira, n’a pas pu avoir lieu. Selon le site alhadath-dz.com, ce sont des militants du mouvement Action nouvelle pour les valeurs de démocratie et de liberté (ANVDL-non agréé), qui ont contraint l’ancien chef du gouvernement à annuler son intervention programmée à la maison de culture Ali Zaamoum. C’est Al Hadath qui rapporte également les déclarations d’un membre fondateur du mouvement « ANVDL ». Ce dernier explique que plusieurs dizaines de personnes de son mouvement « ont réussi de manière pacifique à convaincre les citoyens, venus assister au meeting, de quitter les lieux et de ne pas participer à cette réunion électorale ». La source affirme également que les forces de sécurité ont essayé d’empêcher les militants de « ANVDL » d’accéder au théâtre avant de reculer face à leur insistance. Des dizaines de militants qui ont scandé des slogans anti-élections et anti-Benflis. La tension est, donc, montée d’un cran hier mercredi entre les forces de sécurité et des centaines de manifestants rassemblés à proximité de la maison de culture Ali Zaamoum, où le candidat à l’élection présidentielle Ali Benflis était attendu pour animer un meeting électoral prévu à 15h. La police a opéré plusieurs arrestations parmi la foule rassemblée dès les premières heures de la matinée à l’esplanade de l’édifice culturel. Brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Benflis Dégage » les manifestants ont scandé également des slogans hostiles au pouvoir. Tous les accès menant vers la maison de culture étaient bloqués, ce qui a rendu la circulation automobile difficile au centre-ville. Rappelons que le candidat au scrutin du 12 décembre prochain, Abdelkader Bengrina, a été chahuté lundi 25 novembre 2019, au neuvième jour de la campagne électorale, lors de son déplacement dans la wilaya de Bouira, dans la commune de Lakhdaria. Des jeunes de Lakhdaria, située au nord de Bouira, ont accueilli le candidat par des slogans hostiles à l’élection présidentielle : « pas d’élection avec la bande », « Klitou louzine ya seraqine (vous avez pillé le pays, bande de voleurs) », ont-t-ils scandé. Vendredi dernier, le candidat Abdelkader Bengrina, a été chahuté, lors de son déplacement à la wilaya d’El Bayadh. En effet, des habitants de la wilaya avaient organisé un rassemblement devant la maison de la culture pour protester contre la venue du candidat à l’élection présidentielle.