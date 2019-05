BENYAMINA YOUCEF REAGIT : La Pépinière des roses inaugure son entrée à Mostaganem

La branche d’activité de la floriculture et fleurs coupées vient d’inaugurer son entrée à Mostaganem par le lancement de la plus grande pépinière de la culture des Roses en Algérie. Ce projet est lancé par le jeune investisseur Benyamina Youcef en partenariat avec les hollandais, pour la culture des roses de serres avec des équipements ultra modernes et de système d’irrigation intelligent. Selon le responsable du projet, monsieur Benyamina Youcef, il s’agit d’un projet fructueux pour la wilaya, une fois achevé il va couvrir le marché local en roses avec la possibilité de l’exportation, ainsi que l’embauche de plus de 100 travailleurs et les opportunités de recherches pour les universitaires en agronomie. Contrairement à certaines rumeurs qui parlent de projet promotionnel, et d’autres convoitises et chuchotements autour du dit terrain, le propriétaire a tenu à s’expliquer en toute clarté sur l’historique du projet. Le site du projet s’étale sur un terrain agricole ‘’imtiyaz’’ d’une superficie de 8 hectares. Le projet est totalement agricole, le bénéficiaire a respecté la vocation agricole du terrain en lançant son projet du siècle, une pépinière de roses pour la production locale et l’exportation en partenariat avec les Hollandais. Les travaux sont lancés, un mur d’entourage luxueux vient d’être érigé tout autour du terrain, pour donner plus de beauté au site, et des équipements, des serres polyéthylène serres et d’ombrières sont déjà installés.