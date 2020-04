BECHAR : Un jeune condamné à 5 ans de prison pour trafic de psychotropes

Un dealer âgé de 20 ans vient d’être condamné par le tribunal de Béchar lors de comparutions directes à la peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de cts pour détention et vente de comprimés de psychotropes. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, la brigade de lutte contre le trafic de drogues et de comprimés psychotropes relevant du service de la police judiciaire a exploité un renseignement fiable faisant état qu’un individu vendait des comprimés de psychotropes au niveau de la zone bleue. L’individu répondant aux signalements a été interpellé par la police. La fouille corporelle d’usage a permis de saisir sur lui 25 comprimés de psychotropes de deux marques différentes à savoir Rivotryl 05 mg et Lyrica 300 mg ainsi que 10 300 DA et un shocker électrique de très haut voltage. La perquisition mandatée de son domicile familial a permis de saisir 147 autres comprimés de psychotropes de marque Rivotryl 05 mg et de marque Lyrica 300 mg. Le nombre global de comprimés de psychotropes saisis est 172.