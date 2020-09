BECHAR : Saisie d’un quintal et demi de kif traité

Le service régional de lutte contre le trafic de drogues et psychotropes à Béchar vient de déjouer une tentative d’introduction d’une importante quantité de drogues à l’intérieur du territoire national. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales, c'est en exploitant un renseignement faisant état du transit d'une importante quantité de drogues par le territoire de la wilaya de Béchar que les éléments du service régional de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes à Béchar épaulés par un détachement de l’ANP relevant du secteur opérationnel de Béchar 3ème Région Militaire et des gendarmes gardes frontières, GGF, sont parvenus à prendre en filature et à intercepter dans le territoire de la wilaya d’El-Bayadh un véhicule de tourisme et un camion immatriculés dans des wilayas du centre. La fouille du camion a permis de saisir 150 kg de kif traité. Les deux mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déférés séance tenante devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat les a placés en détention préventive en attendant leur jugement.