BACCALAUREAT PROFESSIONNEL : Le projet prochainement présenté au Gouvernement

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir, a indiqué ce lundi à Oran que le projet de baccalauréat professionnel "est à une étape avancée" et sera présenté prochainement au Gouvernement. "Une commission a été constituée fin septembre dernier pour élaborer le projet de baccalauréat professionnel", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie d'ouverture officielle de l'année universitaire 2019-2020. "Le travail de la commission enregistre un taux d'avancement de 70 %", a-t-il précisé, ajoutant que "les premières conclusions de son travail seront présentées avant la fin novembre prochain". Dada Moussa Belkheir a également souligné que le projet sera élaboré en collaboration avec les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. A la lumière de ce travail, des orientations et des choix seront définis pour ce projet, a-t-il relevé, notant que ceci "permettra la création d'un cursus de formation distingué". Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a assisté à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a présidée en présence également du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Heddam.