AIN TEMOUCHENT : 1744 secouristes formés par la protection civile

Dans le cadre de la politique initiée par la direction générale de la protection civile sous le slogan ‘’un secouriste pour chaque famille’’, la direction d’Ain Temouchent a procédé à la formation de 1744 secouristes depuis l’année 2010 dont 1404 hommes et 331 femmes à l’issue de quatre séminaires de formation par an, selon un représentant de la protection civile. Cette formation s’est divisée en trois étapes ; la première consacrée à l’information de ce séminaire, la deuxième à la formation théorique et pratique. Quant à la troisième, elle était consacrée à la préparation et la remise des attestations de stage. Une autre formation est prévue à partir du 22 septembre en cours au niveau de l’unité principale d’Ain Temouchent et sera ouverte à toute personne bénévole désireuse participer et acquérir une éducation de la culture secouriste, afin d’intervenir dans tout problème naturel, accident de la route, incendie ou autre.