AIN-KERMES(TIARET) : Un repris de justice tue son beau-frère

En exclusivité, le journal "Réflexion" vient d’apprendre auprès de sources sécuritaires que ce lundi 18 juin 2018, aux environs de 21h30mn, le centre de ville d Ain-Kermes, à quelque 70 kms au sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été le théâtre d un horrible crime. En effet, un repris de justice notoire, ayant beaucoup d antécédents judiciaires, sorti de prison que récemment est entre en altercations avec son beau-frère qui était aussi sous l’effet de l’alcool. L’altercation est intervenue, suite à une discussion bien arrosée, et dans un moment de démence, le repris de justice a brandi un poignard dirigeant plusieurs coups à la victime, la laissant dans une marre de sang, avant de prendre la fuite. Le fuyard a été arrêté quelques minutes plus tard par les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra d’Ain-Kermes, qui se sont déplacés d urgence en compagnie des services de protection civile. La dépouille mortelle a été évacuée vers la morgue de l’hôpital de Frenda .Une source du voisinage nous a informé que le mobile éternel des successives altercations serait la revendication du présumé-assassin qui aurait demandé sa part dans une pension laissée par son père et qui était perçue par sa sœur (épouse de la victime). Cette pension est estimée à 8.000 dinars. L’enquête est en cours.