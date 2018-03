AIN DHEB (TIARET) : Une femme décède d’une morsure de scorpion

Ce mardi 12 mars 2018,une femme âgée de prés de 30 ans, mariée et mère de quatre enfants en bas âge , résidente dans une région rurale appelée "Erracha" à 15 km du chef-lieu de commune d’"Ain-Dheb",laquelle est distante de près de 70 km au sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a rendu l’âme en dépit des efforts fournis par le staff médical de la polyclinique d’Ain-Dheb où elle a été évacué quelques instants après avoir été victime d’une morsure d’un dangereux scorpion au sein de son domicile à la localité d Er-racha, apprend-on en exclusivité le journal "Réflexion" auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent que des campagnes de sensibilisation contre les morsures de scorpion et tous les effets antirabique sont en quête d’être lancées. La certitude, c’est que les régions rurales et les habitations disparates de cette région steppique se trouvent actuellement sous de grandes menaces des morsures de scorpion sachant aussi que les périodes d’accouplement de ces espèces sont toujours en cours selon des connaisseurs des milieu