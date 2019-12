AFFAIRE DE CORRUPTION A LA SONELGAZ DE TIPAZA : 7 responsables en détention provisoire

Le juge d'instruction près le tribunal de Tipaza a ordonné le placement de sept (7) responsables de la Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) en détention provisoire et de cinq (5) autres sous contrôle judiciaire, a-t-on appris, mardi, de sources judiciaires. Saisi du dossier par le Parquet, le juge d'instruction près le tribunal de Tipaza a ordonné, lundi soir, le placement de l'ancien chef de l'unité d'exploitation d'électricité et de gaz de Tipaza, actuellement directeur de distribution à Tamanrasset en détention provisoire, et un ancien directeur de distribution à Tipaza sous contrôle judiciaire, précise la même source. La décision de placement en détention provisoire a concerné également six (6) responsables locaux, à savoir trois (3) chefs de services techniques d'électricité de Koléa, Hadjout et Tipaza, un (1) responsable de la Direction de distribution d'électricité et de Gaz (SDC) de la circonscription de Koléa, le chef de service des finances et moyens par intérim et (1) un fonctionnaire au niveau du même service. Le placement sous contrôle judiciaire a visé des fonctionnaires d'autres services de la SDC de Tipaza, exerçant notamment dans le service des finances, a-t-on précisé de même source. Le Parquet a retenu contre les mis en cause les chefs d'accusation d'"abus de fonction", "dilapidation de deniers publics", "perception d'indus avantages" et "conclusion de marchés douteux", ajoute-t-on de même source.