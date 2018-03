ACCUSE D’OUTRAGE A CORPS CONSTITUE : Un an de prison avec sursis pour le général Benhadid

La justice a prononcé son verdict dans le procès du général à la retraite Hocine Benhadid ce jeudi 22 mars matin, a rapporté Maghreb-Emergeant. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et à 20.000 dinars d’amende par le tribunal de Sidi M'hamed à Alger. L’avocat du général à la retraite Hocine Benhadid Benhadid, Me Bachir Mecheri, a déclaré qu’il sera fait appel de ce verdict cette semaine et que la défense rejettera l’accusation telle qu’elle est ». Rappelons que le général à la retraite Hocine Benhadid a été arrêté par la Gendarmerie nationale le 30 septembre 2015 et mis sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach. Le 12 juillet 2016, il a été remis en liberté après plus de neuf mois de détention pour raisons de santé. Après moult reports, le procès s’est tenu jeudi 8 mars passé. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a requis une peine d’un an de prison ferme à l’encontre du général Benhadid.